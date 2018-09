‘Het leek wel oorlog’

De meest wilde verhalen gingen gisteravond rond in Magnanville. ,,Mijn dochter belde me dat er een moord was gepleegd en dat de dader op de vlucht was. Ik heb de luiken gesloten en de televisie aangezet”, zegt buurtbewoonster Marie-Anne Charbonnier. Een buurvrouw die vlak achter het huis woont waar de dubbele moord werd gepleegd, hoorde via buren dat er wat aan de hand was. ,,Iedereen zei dat de buurman de dader was, dat bleek helemaal niet zo te zijn.”

De ‘Magnanvillois’ kregen mondjesmaat informatie via Franse media, maar gisteravond was nog niet duidelijk dat het om een aanslag ging. In het doodlopende straatje Allée des Perdrix, waar Larossi Abballa zich had verschanst in het huis van het koppel, werden gas en elektriciteit afgesloten. Helikopters cirkelden rond boven de woonwijk, die bestaat uit rustige straten met vrijstaande huizen.

,,Rond middernacht hoorden we verschrikkelijke explosies”, zegt Charbonnier. ,,Ik vloog op van de bank.” Een buurvrouw die achter het huis van het stel woont, zag zwaailichten en hoorde pistoolschoten. ,,Het leek net oorlog. Ik vind het echt verschrikkelijk. Ik had nooit verwacht dat een stel politieagenten zomaar in huis vermoord kon worden, in een rustig voorstadje als dit.”

Buurvrouw Josiane Donato is naar buiten gekomen om haar medeleven te betonen met het stel dat zo bruut om het leven werd gebracht. ,,We wonen hier heel prettig, het is een rustige buurt. Het is afgrijselijk dat zoiets kan gebeuren." Charbonnier: ,,Ik weet niet of ik hier mijn pensioen nog wel wil uitzitten."