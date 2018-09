Terreurdaad live op Facebook

Op zijn inmiddels verwijderde Facebookpagina plaatste Abballa een 13 minuten lange video van de moorden en vijftien foto’s. Sinds dinsdagochtend is de pagina offline.

Op de beelden is volgens terreurexpert David Thomson ook het driejarige zoontje van de slachtoffers te zien, zo zegt hij tegen de Franse radiozender RFI. Op een gegeven moment filmt de terrorist het jongetje en zegt hij: „Ik weet nog steeds niet wat ik met hem ga doen.”

Het jongetje overleefde de gijzeling, maar verkeert wel in shock.

Abballa doodde de 42-jarige politieman maandagavond met negen messteken in zijn hals en buik. Daarna verschanste hij zich in het huis en hield hij zijn vrouw en zoontje gegijzeld. Pas na middernacht werd er een einde gemaakt aan de gijzeling. De vrouw van de politieman was toen ook al vermoord.

De dader werd eerder al veroordeeld voor het organiseren van jihadreizen in Afghanistan en Pakistan. Hij zat daarvoor tweeëneenhalf jaar vast.