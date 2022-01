LIVE | Proces rond ’martelcontainer’ Wouwse Plantage van start

Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via haar tweets onderaan dit artikel.

In de loop van 2020 bleek volgens justitie dat een bende bezig was met de inrichting van zeven zeecontainers, geplaatst in een loods. Zes ervan waren ingericht als cellen, compleet met handboeien waarmee iemand in kruispositie boven een chemisch toilet kon worden.

De zevende was ingericht als martelkamer, voorzien onder meer een tandartsstoel waarop beoogde slachtoffers (criminele rivalen) konden worden vastgebonden om vervolgens te worden bewerkt met een scala aan gereedschap. Ook is een mobiele operatietafel aangetroffen en spullen voor de beruchte martelmethode ’waterboarding’. Andere containers waren geschikt gemaakt als cel. In een loods in Rotterdam stalde de bende volgens het Openbaar Ministerie onder meer gestolen auto’s, waarmee beoogde slachtoffers konden worden ontvoerd.

De martelkamer met de tandartsstoel Ⓒ AP

Piet Costa

Het OM beschouwt verondersteld drugsbaron Roger P. (50), alias Piet Costa, als het brein achter de lugubere onderneming. Vorige week eiste het OM in een ander strafproces bijna achttien jaar cel tegen hem voor het leiden van een bende die duizenden kilo’s cocaïne importeerde.

Door een conflict over ettelijke miljoenen aan misdaadgeld zou P. plannen hebben gehad om minstens zeven mensen te laten liquideren. Ook familieleden mochten worden gedood en zelfs kinderen hoefden niet te worden gespaard, aldus het OM eerder. „Iedereen gaat liggen, geloof me”, zou P. hebben bezworen in een cryptobericht, waarmee hij bedoelde dat al zijn vijanden zouden worden gedood. „Ze moeten dood, tot hun hond toe.”

Naast P. heeft het OM elf medeverdachten aangeklaagd voor hun aandeel in de zaak rond de martelcontainer.