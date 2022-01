Premium Het beste van De Telegraaf

’Martelcontainers’ Wouwse Plantage: verdachten bouwden ’eigen EBI’

Door Saskia Belleman Kopieer naar clipboard

Rechtbanktekening van Roger P. alias Piet Costa. Het OM beschouwt hem als het brein achter de lugubere onderneming. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Op beelden is te zien hoe de ene verdachte een plastic zak over zijn hoofd doet, strak naar achter trekt, en weer afdoet. Twee verdachten kijken toe. Het is juni 2020, maar kennelijk toch te lang geleden voor het drietal om het zich te herinneren of te weten waartoe deze demonstratie diende.