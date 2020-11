Winkels in centrum Rotterdam ook zaterdag weer eerder dicht

Het was op ’Black Friday’ ook al druk in de binnenstad van Rotterdam. Ⓒ ANP / HH

ROTTERDAM - In het centrum van Rotterdam moeten de winkels zaterdag om 17.00 uur de deuren sluiten en mag er geen klant meer naar binnen. Vanaf 18.00 uur moeten de winkels helemaal dicht. Dat geldt niet voor supermarkten. De gemeente heeft daartoe besloten na de enorme drukte in de stad op vrijdagavond. Door die massale toestroom van winkelend publiek was de 1,5 meter afstand niet goed aan te houden.