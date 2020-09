Nieuwsuur-presentator belt Richard de Mos: ’Sorry’

Hierin werd de zaak Geert Wilders besproken. Wollaars zei hierop dat in Den Haag ook politici worden veroordeeld. „En daar is nog helemaal geen sprake van”, aldus Richard de Mos in een reactie.

Het Openbaar Ministerie doet momenteel wel onderzoek naar de fractievoorzitter. Hij zou zich als wethouder schuldig hebben gemaakt aan onder andere corruptie. Ook naar de andere Hart voor Den Haag wethouder Rachid Guernaoui loopt een onderzoek „Maar veroordeeld zijn we nog niet, vandaar dat ik even daarop heb gereageerd”, geeft De Mos aan. Hij laat weten zeer blij te zijn met het telefoontje van Wollaars, die inmiddels ook op Twitter excuus aanbood.

’Ongelukkig versproken’

„Hij heeft zich ongelukkig versproken heeft hij mij verzekerd. Ik vind het heel sportief dat hij me heeft gebeld”, aldus De Mos. Ook zou de presentator vanavond in de uitzending laten weten dat hij er met zijn woordkeuze naast zat.

Het OM liet eerder deze zomer weten dat het onderzoek nog in volle gang is en pas rond 2021 is afgerond. Beide politici wordt corruptie, deelname aan criminele organisatie, meineed en schending ambtsgeheim verweten. Ze zijn inmiddels geen wethouder meer zolang het onderzoek loopt gaan ze verder in de fractie.

De Mos en Guernaoui hebben hun strafdossiers momenteel in handen en beramen zich op hun verdedigingsstrategie.