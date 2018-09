Brandweer steeds later door krimp

Slechts twee op de tien brandweerlieden is momenteel beroepskracht. De rest van het korps bestaat uit nobele lieden die zich vrijwillig inzetten voor de publieke veiligheid. Hun aantal nam in 2015 opnieuw met 1,5 procent af, zo meldt het CBS dinsdag.

De inkrimping van het vrijwilligerskorps is vooral terug te zien in de reactietijd bij een melding. Al in 2009 uitte de VBV haar zorgen in een brief aan de Tweede Kamer. De benodigde tijd om ter plaatse te komen steeg tussen 2001 en 2007 van 1 naar 5 minuten. Inmiddels is 8 minuten de norm.

Dit leidt tot penibele situaties, zoals vorige maand bij een brand in Hellevoetsluis. Het uitgerukte blusvoertuig deed er bijna 15 minuten over om ter plaatse te komen, tweemaal zo lang als toegestaan. De reden was het ontbreken van een leidinggevende.

„Zorgwekkend”, zegt Marcel Dokter, voorzitter van de landelijke Vakvereniging Brandweervrijwilligers (VBV). „Door de bezuinigingen in 2014 zijn de lokale brandweerkorpsen samengevoegd tot 25 veiligheidsrisico’s. Sindsdien missen vrijwilligers erkenning voor hun werk en zeggenschap in de organisatie.”

Jeugdige aanwas blijft over de gehele linie uit. Uit interne gegevens blijkt dat weinig jongeren warmlopen voor de brandweer. Slechts 7 procent is jonger dan 25.