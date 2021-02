Handjevol demonstranten op ijskoud Museumplein, enkele honderden in Maastricht

Het Museumplein en directe omgeving in Amsterdam zijn zondag opnieuw aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat besluit hebben burgemeester Halsema, politie en Openbaar Ministerie genomen. Er bestond de vrees dat ook deze zondag weer mensen met wapens naar het plein zouden komen.

De afgelopen drie zondagen ontstonden ongeregeldheden op en rond het Museumplein.

Maastricht

De politie heeft de demonstranten in Maastricht via een megafoon opgeroepen anderhalve meter afstand te houden.

Het gaat om een onaangekondigde demonstratie, aldus een woordvoerder van de gemeente. „Als deze coronaproof wordt voortgezet mag deze doorgaan”, aldus de woordvoerder.

Er is veel politie aanwezig, en ook de mobiele eenheid houdt een oogje in het zeil. Onder de demonstranten zijn ook gezinnen met kinderen. Enkelen hebben kartonnen borden bij zich met teksten tegen de coronamaatregelen. De politie controleert nu en dan deelnemers op hun identiteitsbewijs. In Maastricht geldt een noodverordening.

De demonstratie verloopt rustig. Anders dan in de rest van Nederland ligt in Zuid-Limburg geen sneeuw. Daardoor is het Vrijthof goed bereikbaar. Wel heeft het er geregend.