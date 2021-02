Vier aanhoudingen in Maastricht, klein groepje demonstranten op Museumplein

Het Museumplein en directe omgeving in Amsterdam werden zondag opnieuw aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat besluit namen burgemeester Halsema, politie en Openbaar Ministerie. Er bestond de vrees dat ook deze zondag weer mensen met wapens naar het plein zouden komen.

De afgelopen drie zondagen ontstonden ongeregeldheden op en rond het Museumplein.

Maastricht

De politie in Maastricht heeft zondagmiddag vier mensen aangehouden bij een onaangekondigde demonstratie op het Vrijthof. De vier zijn aangehouden wegens het zich niet kunnen identificeren, opruiing en belediging. Er waren verder geen ongeregeldheden, aldus de politie.

Vanaf 14.00 uur hadden zo’n 200 demonstranten zich verzameld voor een onaangekondigde demonstratie tegen de coronamaatregelen. De politie riep de demonstranten via een megafoon eerst op anderhalve meter afstand te houden. Toen daaraan nauwelijks gehoor werd gegeven grepen de politie en mobiele eenheid in en verdreven ze de betogers van het plein. De demonstratie verliep verder rustig. Wel controleerde de politie zo nu en dan deelnemers op hun identiteitsbewijs. In Maastricht geldt een noodverordening.

ME op het Vrijhof in Maastricht Ⓒ ANP / HH

Nog voor de politie ingreep waren veel deelnemers al vertrokken en stonden er nog enkele tientallen mensen. De meesten van hen kozen eieren voor hun geld, maar enkelen protesteerden tegen het politieoptreden. Terwijl de politie de mensen van het plein af dreef riepen enkele deelnemers „dictatuur.” Onder de demonstranten, meest afkomstig uit Zuid-Limburg, waren ook gezinnen met kinderen.

Ⓒ ANP / HH

Anders dan in de rest van Nederland lag in Zuid-Limburg geen sneeuw. Daardoor was het Vrijthof goed bereikbaar. Wel heeft het er geregend.