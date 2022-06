Chaos op luchthaven Heathrow: vluchten geannuleerd om ’bagagecrisis’ door storing

Kopieer naar clipboard

Ⓒ TWITTER

LONDEN - Chaos op de Britse luchthaven Heathrow. Een storing in het bagagesysteem zorgde er vrijdag voor dat de koffers in Terminal 2 niet het vliegtuig in konden. De vluchten zijn vervolgens wel vertrokken. Honderden koffers stapelden zich op en de berg is nog altijd niet weggewerkt. Heathrow besluit daarom maandag 10% van de vluchten te annuleren.