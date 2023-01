Vijftien gewonden sinds begin deze week in Lützerath, politie dringt door barricades ’bruinkooldorp’

Tijdens de eerste ontruimingsdag, die woensdag bij dageraad begon, raakten vier agenten gewond. Eén agente zonder dat iemand anders daarbij betrokken was, drie agenten door het verzet van activisten tegen de oprukkende politie.

In totaal hebben sinds woensdagochtend 222 mensen het bezette dorp wat de politie noemt „vrijwillig” verlaten. Twee mensen werden woensdag gearresteerd wegens het gooien van een molotovcocktail en stenen, aldus de woordvoerder.

De politie en medewerkers van energiebedrijf RWE zijn druk doende Lützerath met hekken te omringen die aaneengeklonken worden, waardoor het dorp hermetisch wordt afgesloten van de buitenwereld. Op die manier voorkomt de politie dat er nog nieuwe activisten het dorp in komen. Enkele honderden activisten houden stand, onder meer in boerderijen, schuren, en boomhutten. Zij zeggen genoeg voedsel te hebben om het lang uit te kunnen houden.

Een woordvoerster van de Nederlandse activisten zei woensdagavond dat de politie iedereen die op de grond zit, staat of loopt in het dorp, aanhoudt en naar buiten wegvoert of desnoods draagt. Volgens haar houden nog zo’n 250 mensen stand met name in moeilijk bereikbare hutten en gebouwen. Ze zei dat de politie aankondigde komende nacht door te gaan met het verwijderen van mensen. Ook is de politie in het dorp laagstaande bouwwerken aan het slopen, na eerst activisten daaruit gehaald te hebben.

Op enkele kilometers afstand hebben activisten een ondersteuningstentenkamp opgericht. Daar bevinden zich volgens de woordvoerster woensdagavond zo’n vijfhonderd mensen. Vanuit het kamp proberen ze de bezetters te helpen en worden acties gevoerd.

Komende zaterdag is er een grote demonstratie aangekondigd bij Lützerath, waarvoor ook vanuit Nederland activisten zich hebben aangemeld. Meer dan twee jaar wordt het dorp al bezet in een poging om de afgraving van de grond onder Lützerath voor de winning van bruinkool te voorkomen.