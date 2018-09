Miljoenen voor Hollandse startup in flexwerk

Dit kapitaal, in ruil voor een ’substantieel minderheidsbelang’ komt van Endeit, het investeringsvehikel van Hubert Deitmers en Joop van den Ende. Ook investeert het management van Roamler in deze Nederlandse startup. Bedrijven zetten via Roamler hun opdrachten uit, tegen betaling, onder een groeiend netwerk van zelfstandigen.

Flexibel

Het maakt bijvoorbeeld voor grote retailers en fabrikanten dagelijks zichtbaar waar consumenten actueel behoefte aan hebben. Met flexibel inzetbaar personeel ingezet op het platform wordt die klus geklaard.

Roamler geeft bedrijven als Coca-Cola en Procter & Gamble bovendien inzicht in behoeften van hun klanten, om daar snel in te kunnen springen met inzet van inhuurkrachten.

Recent breidde Roamler, dat actief is in veertien landen, uit naar de installatiemarkt. Het werkt voor energiebedrijf Eneco. Daarvoor werft het personeel om bij particulieren thermostaten te installeren.

Investeerder Hubert Deitmers, medeoprichter van Endeit Capital, heeft Roamler een goede positie in de nieuwe arbeidsmarkt met steeds mee flexwerk. ,,Een soort Uber maar dan gericht op de retail- en technologiemarkt."