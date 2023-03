Premium Het beste van De Telegraaf

’Dit is absurd’ ’Duurzame’ nieuwbouwwijk in Westzaan wordt al een jaar van stroom voorzien door een dieselaggregaat

Het gewraakte dieselaggregaat dat intussen ruim een jaar de nieuwbouwwijk van energie voorziet. Ⓒ Foto Wim Egas

Al ruim een jaar wordt de Westzaanse nieuwbouwwijk Molenaer van elektriciteit voorzien door een dieselaggregaat. Daarmee is netbeheerder Alliander haar belofte - om de stroomproblematiek in het najaar van 2022 te hebben opgelost - op zijn zachtst gezegd niet nagekomen. Buurtbewoners noemen de situatie ’absurd’ en ook de lokale politiek vraagt zich af waarom het in hemelsnaam zo lang moet duren. „We zijn inmiddels behoorlijk geïrriteerd geraakt.”