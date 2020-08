Twee doden bij botsing op dijk Goeree-Overflakkee

Dat heeft de politie Rotterdam vrijdagavond bekendgemaakt. Een van de wagens kwam in een sloot terecht, is te zien op beelden. De andere auto knalde tegen een boom aan.

De politie stelt een onderzoek in. Rond 23.00 uur was de hulpverlening nog in touw, aldus een bericht op Twitter. Volgens RTV Rijnmond zijn er naast de doden nog twee gewonden gevallen. Er is nog niets bekend over de identiteit van de slachtoffers.

