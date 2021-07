Douane onderschept 1760 kilo cocaïne in Rotterdamse haven

De verdovende middelen zouden een straatwaarde van ruim 132 miljoen euro hebben, laat het Openbaar Ministerie op haar website weten. De coke zat verstopt in een container met zoete aardappelen uit Costa Rica. Een bedrijf in Den Haag had de inhoud van de container in ontvangst moeten nemen. Dat bedrijf heeft overigens niets met de smokkel te maken, meldt het OM.

Inmiddels is de drugs vernietigd en is het zogeheten HARC-team - een samenwerkingsverband tussen de Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het OM in Rotterdam - de zaak verder aan het onderzoeken.