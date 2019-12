Kou en mist bij start meteorologische winter

Zaterdagavond en -nacht koelde het al flink af naar temperaturen tussen min 1 en min 3 graden. In het oosten van het land was het lokaal min 4 graden. In veel plaatsen in het land kregen mensen te maken met dichte mist en gladheid en de mist houdt nog wel even aan. Die verdwijnt langzaam, vooral in het noorden en oosten kan het tot zondagmiddag duren voordat het weer helder is.

Zondag begint in het noorden met enkele buien. Gedurende de dag kunnen die zich verspreiden naar het westelijk kustgebied. De temperatuur blijft steken op maxima van 4 tot 6 graden. Vooral in het noorden en oosten blijft het erg koud. Normaal gesproken is het rond deze tijd van het jaar zo’n 7 graden. Ook staat er een zwakke noordenwind.

Zondagavond kan het opklaren, maar vooral in de kustprovincies is er nog kans op neerslag. Zondagnacht daalt de temperatuur weer naar min 2 tot 2 graden waarbij opnieuw mist kan ontstaan.