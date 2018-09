Jon Snow wordt bad guy in Call of Duty

“Kit is een enorm talent en een volleerde prof,” vertelt Taylor Kurosaki, narrative director van ontwikkelaar Infinity Ward. “Ons verhaal gaat over een epische clash tussen tegengestelde krachten. Kit heeft zich helemaal in de rol gestort en werd zo voor de volle 100% de belichaming van de vijand, de Settlement Defense Front. We zien ernaar uit dat fans Kit straks leren kennen in een totaal andere rol dan dat ze van hem gewend zijn.”

Voor extra ondersteuning tijdens de productie kregen Activision en Infinity Ward hulp van Guy Ritchie. Hij is bekend met de Call of Duty-franchise, want hij regisseerde “Surprise”, de live-actie trailer van Call of Duty: Black Ops II.

“Guy Ritchie is een vriend van de franchise, het was fantastisch om weer met hem samen te werken,” voegt Dave Stohl toe, studio head bij Infinity Ward. “Het was belangrijk voor ons om alles uit de rol van Kit Harrington in Infinite Warfare te halen. We zijn enthousiast over het werk dat Kit heeft geleverd en kunnen niet wachten tot het grote publiek ermee kan kennismaken. We doen er altijd alles aan om rijke verhalen te vertellen met levensechte karakters. Dit was een geweldige kans om uit te pakken met deze fantastische cast.”

Call of Duty: Infinite Warfare verschijnt op 4 november voor de PlayStation 4, Xbox One en pc.