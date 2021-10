Wapenexport uit Nederland naar Turkije onder voorwaarden mogelijk

Minister Ben Knapen (Buitenlandse Zaken) laat in een brief aan de Kamer weten dat „de inzet blijft” om de het beleid niet te versoepelen. Er komt alleen toestemming voor vergunningen als „onomstotelijk” vaststaat dat de goederen niet in het noordoosten van Syrië worden ingezet.

Volgens de minister zullen aanvragen om wapens uit te voeren naar Turkije „zeer scherp” worden getoetst. Dat gebeurt ook met het oog op mogelijke doorvoer van wapens naar Libië en de inzet tegen de Koerdische bevolking in het zuidoosten van Turkije.

Met de restricties die Nederland in 2019 instelde, ging het verder dan de meeste andere Europese landen. De Tweede Kamer reageerde destijds zeer boos op de Turkse inval in Syrië. De Kamer staat nog steeds zeer kritisch tegenover Turkije. Dat komt onder meer door de Turkse inmenging in Libië, in het conflict tussen Azerbeidzjan en Armenië en de schending van de mensenrechten in Turkije.