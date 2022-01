’Stichtelijke woorden’ bij afscheid Rutte III: ’Collega’s vaker gezien dan mijn vrouw’

„Hebben we het in de laatste ministerraad ook nog over beleid zitten hebben”, grapt vertrekkend onderwijsminister Arie Slob na afloop. Exemplarisch voor deze kabinetsperiode, die door de coronacrisis een flinke wissel trok op de bewindspersonen. De CU-bewindsman heeft nog geen idee wat hij hierna gaat doen, zegt hij vrijdagmiddag. „Eerst even rust nemen”, luidt zijn credo.

Demissionair Minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (ChristenUnie) komt aan voor de laatste ministerraad. Ⓒ ROBIN UTRECHT

Dat zit er even verderop voor zijn collega Stef Blok nog niet in. De manusje-van-alles-minister in de laatste twee kabinetten, die het nu welletjes vindt en niet meer terugkeert, moet zich op de valreep nog weren tegen een spervuur van vragen over het kabinetsbesluit om toch weer meer gas uit de grond te halen in Groningen.

Afscheid

In de laatste ministerraad was er naast beleid ook ruimte voor afscheid. Er waren ’wat stichtelijke woorden’ van premier Mark Rutte, zegt staatssecretaris Hans Vijlbrief, die wel terugkeert in Rutte IV. Meer algemeen dan voor specifieke vertrekkers, vertelt Slob. Ben Knapen, op het laatste moment nog ingevlogen als minister van Buitenlandse Zaken, kwam met een traktatie omdat hij donderdag jarig was. En er was een uitgebreide lunch.

„Een beetje weemoedig”, schetst CU-bewindsvrouw Carola Schouten, ook weer present in Rutte IV, de laatste bijeenkomst. De met stille trom vertrekkende VVD’er Barbara Visser heeft nog een foto genomen van de Trêveszaal, waar het kabinet voor de 1,5 meter-regel altijd samenkwam. Vijlbrief, die vlak voor het begin van de coronacrisis instapte, spreekt door de pandemie van een ’bijzonder’ en ’hecht’ kabinet. „Sommige collega’s heb ik vaker gezien dan mijn vrouw”, schetst hij de drukte die de crisis met zich meebracht.

Beoogd Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, Carola Schouten werd „een beetje weemoedig” van de laatste ministerbijeenkomst.

Teleurstelling

Bij CDA’er Raymond Knops is er teleurstelling. Hij had graag doorgewild in het kabinet: „Ik was nog niet klaar.” Maar hij werd niet gevraagd door zijn partij. Dus gaat hij weer terug naar de Tweede Kamer, waar hij al meer dan tien jaar in zat. Ook CU’er Blokhuis baalt van zijn afscheid. Vertrekkend VVD’er Sander Dekker vindt het ’een beetje gek en onwennig’. „Het is leuk om weer vooruit te kijken, maar ik ga het ook missen. De collega’s vooral.” Hij heeft zijn pak al verruild voor een spijkerbroek, maar heeft nog geen idee wat hij hierna gaat doen. „Maar ik ben niet van het stilzitten.”

Dekkers partijgenoot, de 75-jarige Ankie Broekers-Knol, gaat wel even ’in de Ruhe-Stand, zoals de Duitsers zeggen’: „Maar dat doe ik dan twee dagen en dan verzin ik weer wat. Ik weet mijn dagen wel te vullen.” Haar tweeënhalf jaar als staatssecretaris Asiel, na het opstappen van Mark Harbers, noemt ze ’de kers op de taart’ van haar carrière, ook al stond ze na menig incident te schutteren in de Tweede Kamer. En het is pas écht voorbij als haar opvolger maandag is beëdigd, stipt ze nog aan. „Maar ik heb niets officieels meer op mijn bord liggen. En dat is maar goed ook.”