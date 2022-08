Eén van hen in kritieke toestand Drie Nederlandse militairen gewond bij schietpartij in Indianapolis

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Screenshot WISHTV

Indianapolis - Drie Nederlandse militairen van het Korps Commandotroepen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag (lokale tijd) gewond geraakt bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Indianapolis. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De andere twee zijn bij kennis en aanspreekbaar.