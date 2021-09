Al-Qaeda ruim voor 9/11 in beeld bij BVD: ’We hoefden niet wakker geschud te worden’

Buitenland

’Tientallen aanslagen verijdeld in Verenigd Koninkrijk’

De Britse autoriteiten zeggen in de afgelopen vier jaar tientallen aanslagen te hebben verijdeld. Het ging om zeker 31 complotten die in een „vergevorderd stadium” waren, zegt topman Ken McCallum van veiligheidsdienst MI5 in de aanloop naar de herdenking van de aanslagen van 11 september 2001 in de ...