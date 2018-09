Zaak Laura in Qatar dient maandag

Laura (r) en haar moeder. Ⓒ Eigen foto's

DEN HAAG/DOHA - De rechtbank in Qatar behandelt maandag de zaak van een 22-jarige Utrechtse Laura die in de cel zit sinds ze in maart aangifte deed van verkrachting. Ze was met een vriendin op vakantie in het emiraat in het Midden-Oosten. Iemand zou wat in haar drankje hebben gedaan waarna de vrouw, naar eigen zeggen, wakker werd in een onbekend appartement.