’Er hangt een supersfeer, iedereen is vriendelijk’ We mogen weer ouderwets los op festivals: ’Dit hebben we écht gemist’

Door Bart Wijlaars Kopieer naar clipboard

De festivalcamping van Paaspop bruist weer van het leven. ’Er zin in hebben’ wordt heel stellig afgedaan als een understatement. „Er is helemaal niks te doen geweest de afgelopen twee jaar.” Ⓒ Rias Immink

Schijndel - Of het nu lekker stampen wordt op een speciale outdoor-editie van Awakenings in Spaarnwoude of op DGTL op de Amsterdamse NDSM-werf, of dat het drie doldwaze dagen worden vol rock, pop en hiphop op Paaspop in Schijndel: na twee jaar corona is het dit weekeinde eindelijk weer festivallen geblazen. Het mág weer.