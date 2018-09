'Al maak ik een poedel van bloemkool, dan nog eet ze het niet!'

Slechte eters maak je. Dat heb ik jarenlang vol overtuiging geroepen. En dat kon ook: mijn twee oudsten aten voorbeeldig. Totdat de babytijd voorbij was en ze een mening kregen. Alle groenten waren vies of saai en tegelijkertijd belandde alles vol suiker en vet bovenaan de voedselpikorde.

Ik hield vol. "Je eet het maar. Je wordt er groot en sterk van." Met lange tanden verdwenen de groenten dan wel naar binnen. Een echte no-go voor mijn zoon waren doperwten. Nou, prima: zolang het maar bij één uitzondering bleef.

Wat de pot schaft

Mijn oudste dochter heb ik al die jaren wel wakker kunnen maken voor, zoals zij (bijna 12) het nog steeds noemt: “witte broccoli”. Juist, bloemkool. Onder de streep was ik best tevreden. Ik hoefde tenminste geen olijke gezichtjes te snijden uit tomaten.

Daarbij: ik weiger ook gewoon een goudvis uit een wortel te figuurzagen! Ze eten nog steeds wat de pot schaft, hooguit met wat protest erbij. Zie je wel dat je slechte eters maakt? Je moet gewoon streng zijn!

Puberen

Nee, dan de jongste van nu twee jaar. Die wil gewoon bijna niets. Het is onvoorstelbaar dat er nog een babyspeklaagje op het meisje zit, want netto gaat er nauwelijks iets naar binnen. En van die nihile voedselinname is slechts een heel klein percentage groente. Als ze op 2,3 procent van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid zit, is het veel.

Ik pureer alles en maak er pastasaus van, of een soort prutje door de rijst. Mijn soep scoort behoorlijk. Maar zo een boon eten? Of een stukje broccoli? Ze knaagt nog liever een stukje uit een tafelpoot.

Frustrerend

Ze is een slechte eter. En ik zou voor haar de aller-, allerleukste dingen met groenten kunnen doen (zo zag ik op internet een poedel van bloemkool en een kip van paprika – ik maak geen grap), maar ze wil het gewoon niet. Ze vindt het echt vies.

Onlangs kreeg ze bij de groenteboer een kleine wortel. Enthousiast begon ze te kauwen. Ik kon mijn geluk niet op en moedigde haar aan. Drie dagen later vond ik 80% van de wortel verschrompeld terug achter in de auto. Weer een illusie armer.

