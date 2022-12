Man schiet drie vrouwen dood in Rome: ’Gelukkig blokkeerde wapen, anders waren er meer slachtoffers gevallen’

De 57-jarige Claudio Campiti opende in Fidene, bij Rome, het vuur toen hij een een zaaltje naast een bar binnenkwam. Hij heeft nog geen verklaring afgelegd. Maar getuigen zeggen dat hij de deur opende en onmiddellijk begon te schieten. Naast drie dodelijke slachtoffers vielen ook drie zwaargewonden.

Volgens sommigen had hij een conflict met een van de aanwezigen. Maar het onderzoek zal dat moeten uitwijzen. In het verleden had de schutter een vuurwapenvergunning aangevraagd, maar deze werd hem geweigerd.

„De man was bij iedereen bekend en had eerder al aanwezigen bedreigd. Verbaal dan.” „Hij schoot op de raad van bestuur van de vereniging die er een eindejaarsbijeenkomst hield. Het wapen blokkeerde op een bepaald moment, anders waren er wellicht nog meer slachtoffers gevallen”, zegt een getuige.

Naast drie doden vielen er ook drie gewonden. Een van hen, een vrouw, is in kritieke toestand afgevoerd.