Verdachte doodschieten Japanse oud-premier is toerekeningsvatbaar

Verdachte Tetsuya Yamagami (42) zit vast sinds het fatale schietincident van 8 juli in de westelijke stad Nara. De 67-jarige Abe voerde daar enkele dagen voor de landelijke verkiezingen campagne voor zijn partij, in de buurt van een treinstation. Hij werd op klaarlichte dag van dichtbij neergeschoten en overleed diezelfde dag in het ziekenhuis.

Yamagami verklaarde na zijn arrestatie wrok tegen Abe te koesteren, schrijven Japanse media. Abe werd ervan beschuldigd de Verenigingskerk, ook wel bekend als de Moonsekte, te hebben gepromoot. Hij zou daarmee verantwoordelijk zijn voor de financiële problemen van Yamagami’s familie. De moeder van de verdachte had de kerk met grote gelddonaties gesteund.

Abe was de langstzittende premier van Japan. Hij leidde het land in 2006 en 2007 en opnieuw tussen 2012 en 2020. De politicus trad beide keren af vanwege gezondheidsproblemen, maar bleef politiek actief. Hij kreeg een staatsbegrafenis, wat in Japan niet gebruikelijk is bij oud-premiers. Vanwege de hoge kosten was daar in het Aziatische land veel ophef over.

