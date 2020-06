Tropisch weer: warmste dag van het jaar

Dinsdag werd het voor het eerst zomers warm en daarna volgden een aantal nog warmere dagen. Lokaal was woensdag de eerste tropische dag van het jaar een feit. In het Limburgse Arcen tikte de thermometer 31,3 graden aan. Donderdag was het opnieuw tropisch warm en vrijdag werd in De Bilt de eerste officiële tropische dag genoteerd. Vanwege de hoge luchtvochtigheid is het een stuk broeieriger dan voorgaande dagen. In de loop van de avond kunnen lokaal onweersbuien ontstaan.

In het weekend komen vanuit het zuidwesten regen- en onweersbuien het land in en is het voorlopig gedaan met de hitte. Een officiële hittegolf zit er dan ook niet in. Wel maakt het zuiden nog kans een regionale hittegolf. Daarvoor moet het zaterdag minimaal 25 graden worden.

Volgende week is het Hollands zomerweer met een mix van zon, wolken en buien. Het wordt tussen de 20 en 25 graden.