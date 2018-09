Jacky Lispet: 'Mijn haar viel uit na het nemen van maaltijdshakes'

Net als zangeres Lisa Lois en 56 procent van de VROUW lezeressen viel ook Jacky Lispet (28) enorm af met maaltijdshakes. Maar liefst negen maanden leefde Jacky puur en alleen op shakes. En afvallen dat ze deed: in totaal wel 47 kilo. Toch heeft ze er spijt van als haren op haar hoofd (haar wat ze echt minder heeft dan voor het 'shaken').

Geen gram

Dat haar haar uitviel, vond Jacky het ergste: 'dat is heilig'. Die haaruitval was een wake-upcall en reden om te stoppen. "Ik kreeg niet genoeg voedingstoffen binnen. Mijn consulente zei dat het erbij hoorde, ik ging erin mee, ik was naïef. Maar ik was ook nog maar 18 of 19. Nu ben ik 28 en ik zou het iedereen ontraden."

"Net als die zangeres die er destijds zo goed mee af is gevallen, viel ik er ook lekker mee af. Maar daarna, op de lange termijn, heb ik problemen gekregen met mijn stofwisseling."

"Ik kan nu lijnen wat ik wil, maar ik val geen gram meer af. Ik kwam ook helemaal weer terug op mijn oude gewicht. Ik heb een tijd bij Weight Watchers gezeten, maar die konden helemaal niks voor mij betekenen."

Maaltijdsalade

"Mijn consulente van de maaltijdshakes raadde aan eens in de twee weken een maaltijdsalade te eten. Maar omdat ik zo lekker hard afviel, zei ze ook dat ik dat niet per se hoefde omdat het afvallen kon stagneren. Dus eigenlijk met haar ’toestemming’ heb ik dus écht niet gegeten."

Terug op het oude gewicht

Door het lange niet eten, kreeg Jacky problemen met haar lever en haar nieren. "Als je daarna ineens wel weer gaat eten, is dat heel slecht voor je metabolisme. Ik heb het natuurlijk wel opgebouwd door langzaam opnieuw te gaan eten. Toch ging het meteen hard, het was ook zo lang geleden."

"Zodra ik weer ging eten, kwam ik tussen de vijf en zeven kilo per maand aan. Nu ben ik terug op mijn oude gewicht. Door de manier waarop ik nu eet, zou ik af moeten vallen. Maar dat gebeurt niet. Mijn hele systeem is ontregeld. Was ik er maar nooit aan begonnen." Klik hier om verder te lezen!