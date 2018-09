Marian (51): 'Mijn man is veranderd in een vrouw'

"Het was een doodnormale avond. Mijn man kwam naast mij zitten op de bank: 'Marian, ik moet je iets vertellen. Ik wil niet langer leven als man, ik wil mijn leven voortzetten als vrouw', is wat hij heel kalm zei. Dat is nu ruim zeven jaar geleden."

Wereld op z'n kop

Deze mededeling kwam voor Marian niet helemaal uit de lucht vallen. "Mijn man droeg al langere tijd vrouwenkleding. Dat vond hij prettig. Gek genoeg had ik daar helemaal geen problemen mee. Vond het juist wel interessant wat het met hem deed. En als hij die kleding uittrok, was het immers gewoon weer mijn man."

"Alleen zit er natuurlijk wel een verschil tussen af en toe vrouwenkleding dragen én door het leven gaan als vrouw. Mijn wereld stond op z'n kop. Hoe moest het nu verder tussen ons? Zouden we ons leven nu vervolgen als lesbisch stel? De paniek brak uit. Ik had geen idee of ik dit wel zou kunnen én willen." Lees het hele interview met Marian hier.