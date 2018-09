Politieauto in brand gestoken in Molenbeek

De auto stond geparkeerd in de straat waar in maart terreurverdachte Salah Abdeslam werd opgepakt. Abdeslam is uitgeleverd aan Frankrijk, dat hem wil berechten voor de aanslagen in Parijs van afgelopen november.

Jongeren steken politiewagen in brand in Molenbeek https://t.co/U6ittRjXSg #nieuwsblad pic.twitter.com/0FxcMEWCcG— Het Nieuwsblad (@Nieuwsblad_be) June 10, 2016