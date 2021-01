Buitenland

Bizarre beelden: zo streng wordt Capitool nu bewaakt

Niets wordt meer aan het toeval overgelaten in Washington na de bestorming van het Capitool vorige week. Honderden leden van de Amerikaanse Nationale Garde zijn gemobiliseerd om het politieke hart van de VS te bewaken. Het Huis van Afgevaardigden vergadert er woensdag over de start van de tweede imp...