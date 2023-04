Goud gestolen uit bus waardetransport: bestuurder spoorloos

Vrijdagmiddag rond 14:00 uur werd de politie met man en macht opgeroepen om met spoed naar een verdachte situatie aan de Nieuwe Haven in Schiedam te gaan. Daar werd een onherkenbare grijze Opel Combo van een waardetransportbedrijf gevonden waarvan de kostbare lading was verdwenen evenals de bestuurder, die een werknemer van de onderneming zou zijn. Forensische rechercheurs werden opgeroepen om sporenonderzoek aan het voertuig te doen.

Ⓒ Foto JBMedia

De politie Rotterdam die de zaak onderzoekt wil niet zeggen wat het busje precies vervoerde. Bronnen rond het onderzoek stellen echter dat het om goud gaat. Hoeveel van het edelmetaal is gestolen is onduidelijk. Ook kan de politie nog niet zeggen of de spoorloze medewerker een verdachte is. „Wij weten niet waar hij is en wat er is gebeurd”, zegt een politiewoordvoerster.

Verduistering

De politie maakte maandag bekend kort na de bijzondere vondst een 19-jarige man in Amsterdam te hebben aangehouden. Dit nadat er was gesproken met getuigen en camerabeelden werden uitgekeken. De man uit Almere wordt volgens de politie verdacht van verduistering. „Zijn rol en betrokkenheid is in onderzoek en hij wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten”, stelt de zegsvrouw.

Het onderzoek naar de mysterieuze roof en verdwijning van de bestuurder gaat in volle gang door. De politie is nog steeds op zoek naar getuigen.

