'Doneren doe je voor de ander'

Ria Wakker schrijft: "Doneren is niet in geld uit te drukken. Dat doe je. Voor je medemens. En je krijgt er wel degelijk iets voor terug. Nee, geen geld. Maar een onuitsprekelijke dankbaarheid, van de ontvanger en diens familie en vrienden, richting nabestaanden. Je schenkt iemand een langer en beter leven. Ik spreek uit ervaring. Vandaag hebben we ’feest’ omdat mijn man 15 jaar geleden een donorhart mocht ontvangen, van iemand die overleed. Al 15 jaar lang(er) geeft mijn man liefde, genegenheid en een bijdrage aan de maatschappij."

Dagelijks tijdens de lunch het belangrijkste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik