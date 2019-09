’Nederlander (24) overlijdt bij val van balkon op Malta’

Het incident gebeurde rond 03.00 uur in het plaatsje Gzira. De Nederlander viel meerdere verdiepingen naar beneden vanaf een balkon van een appartement.

Hij was op slag dood. Op foto’s van de Maltese websites is te zien dat een wit doek over het slachtoffer wordt gelegd.

Waarom de man naar beneden viel, is niet duidelijk. De autoriteiten hebben een onderzoek ingesteld met ’meerdere experts’, zo klinkt het.