Seksschandaal bij christenpartij

Partijbaas Horst Seehofer Ⓒ EPA

MÜNCHEN - Bij de conservatieve christendemocratische regeringspartij CSU in Beieren rijgen de schandalen zich zo langzamerhand aaneen. Woensdag werd bekend dat een lid van het parlement van de deelstaat betaalde seks had gehad met een tiener die net zestien was geworden. Vrijdag meldde de krant Die Welt dat een gemeenteraadslid in Neurenberg wordt vervolgd wegens druggebruik.