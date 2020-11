Den Haag - Het baasje van de blauwgele ara Charlie, die al bijna twee weken vermist is, vreest dat het in Den Haag zo geliefde dier is ontvoerd. Marc van den Bergh zet nog steeds dagelijks alles op alles om zijn papegaai weer terug te krijgen. De beloning voor de gouden tip staat nu al op 2900 euro.