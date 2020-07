Engelse buienradar vergist zich: regenbui blijkt zwerm vliegende mieren

Maar wat werd aangezien voor een dreigend regenfront, bleek in de praktijk een enorme zwem vliegende mieren.

Volgens BBC-weerman Simon King gaat het om de grootste zwerm die hij ooit in het Verenigde Koninkrijk heeft gezien. Mieren maken zich eenmaal per jaar in duizelingwekkende aantallen op voor hun paringsvlucht. Ontelbare beestjes kiezen dan, bij de juiste omstandigheden, het luchtruim. De regenradar ziet de insecten aan voor regendruppels, zo blijkt.

The Met Office gaf via Twitter zelf toe dat de apparatuur op het verkeerde been was gezet: „Het regent niet in Londen, Kent of Sussex, maar onze radar dacht van wel...”