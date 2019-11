Loods Brabantse ’drugsbaas’ uitgekamd

Dat melden ondernemers op het industrieparkje aan de Oostkant van Oss aan De Telegraaf. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat er op twee locaties doorzoekingen worden gedaan in het kader van operatie Alfa naar de familie R. die door politie en OM wordt gezien als een criminele organisatie van het hoogste segment, die volgens justitie handelt in drugs en niet schroomt om de belangen van zware wapens te verdedigen.

Vorige week vonden specialisten van defensie en politie in een bos naast het woonwagenkamp van Martien R. geheime, ondergrondse ruimtes met daarin zware automatische wapens als M16’s en Kalasjnikovs. Ook wordt R. verdacht van grootschalige, internationale handel in drugs. Zo zou hij achter de smokkel van 1800 kilo coke zitten. Naast Martien zijn ook broer Toon ’De Neus’ en zoon Anton verdachte.

Bekijk ook: Politie vindt ondergrondse wapenopslag in Oss

Het doorzoeken van het complex op het industrieterrein zal zeker de hele dag in beslag nemen, zegt het OM. Tientallen mensen van defensie en de politie kammen het terrrein uit. Of er concrete informatie is over de aanwezigheid van drugs, geld of wapens, wil het OM niet zeggen.

Martien R. en de anderen zitten nog vast. Aan operatie Alfa werken honderden medewerkers van politie, justitie, FIOD en defensie mee. Het woonwagenkamp waar Martien R. verblijft is nog steeds afgesloten en wordt nog doorzocht.

Bekijk ook: Zoon Brabants misdaadkopstuk opgepakt