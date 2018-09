Hoofdagent houdt het niet droog

In zijn werk als hoofdagent maakt Tom Verweij veel mee. Soms zijn er van die momenten die ook hem niet meer loslaten, zoals de omhelzing van een 9-jarige jongen.

Ik heb noodhulpdienst en met mijn collega rijd ik in een politiewagen over de N246. Ik pak mijn portofoon en antwoord: ''OC, hier de 21.03, over. We krijgen een melding dat een 9-jarig jongetje 112 heeft gebeld omdat zijn ouders een heftige ruzie hebben.

We rijden met gepaste spoed, maar zonder zwaailicht en sirene, naar de locatie in het noorden van de Zaanstreek. We weten niet goed hoe heftig de ruzie is, maar als deze zodanig is dat een 9-jarig kind 112 belt, belooft dat weinig goeds.

