Wellicht weer marineschip naar Egeïsche Zee

Nederland had van medio maart tot begin juni het marineschip Zr. Ms. Van Amstel in de Egeïsche Zee. Het was in NAVO-verband actief tussen Turkije en Griekenland in de strijd tegen de smokkel van migranten richting Europa.

Hennis toonde zich een groot voorstander van handhaving van de missie. Bij het NAVO-bondgenootschap is geen einddatum afgesproken voor de activiteiten van het vlootverband in de Egeïsche Zee.