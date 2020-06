LIVE | ’Extra vitamine K voorkomt mogelijk ernstig ziek worden door corona’

Het zou een internationale doorbraak kunnen zijn in de coronacrisis: het onderzoek naar vitamine K waar artsen en onderzoekers in het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen mee bezig zijn. Dat meldt Omroep Gelderland.

Ze ontdekten dat coronapatiënten die zeer ernstig ziek worden of overlijden heel weinig vitamine K in hun bloed hebben. En dat precies die vitamine een belangrijke rol speelt bij het beschermen van de longen. Extra vitamine K zou mogelijk zeer ernstig ziek worden door het coronavirus kunnen voorkomen.

„We denken echt dat we iets te pakken hebben”, zegt internist-infectioloog Ton Dofferhoff in het laboratorium van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. „We hebben aan kunnen tonen dat bij coronapatiënten die dood gaan of op de intensive care terecht komen de vitamine K-spiegel in het bloed erg laag is. Veel lager dan bij gezonde mensen. Dus er lijkt relatie te bestaan tussen een lage vitamine K en een ernstig verloop van de ziekte.”

Bekijk hier de liveblog van zondag 1 juni.

De hoofdpunten uit het nieuws

Binnenland:

Buitenland:

Italië meldt laagste aantal nieuwe coronabesmettingen sinds 26 februari

Suriname meldt vijf nieuwe coronabesmettingen

Laagste stijging Brits coronadodental (111) sinds begin lockdown

Spanje meldt voor het eerst sinds maart geen coronadoden, dodental blijft op 27.127 staan

Gemengde resultaten bij studie naar coronamedicijn remdesivir

WHO wil graag blijven samenwerken met VS

Zweden onderzoekt voor zomer aanpak coronavirus

Britse coronaregels versoepeld: rijen bij scholen en winkels

Landelijke vuurwerkshow in Japan om coronacrisis

Toename aantal coronabesmettingen in Suriname

Hoofdstembureau Suriname staakt werkzaamheden vanwege coronavirus

Engeland voert 200.000 coronatests per dag uit

Suriname houdt scholen dicht, binnenlands vluchtverkeer naar Paramaribo stopgezet

Financieel-economisch:

Sport:

Entertainment: