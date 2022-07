Premium Het beste van De Telegraaf

Chinees wit beter dan Westers bruin

Door Cindy Huijgen

Peking - Het is in China alsof je in een oven loopt, het land kampt al twee weken met een gemiddelde temperatuur van 35 graden. Op sommige plekken is het zo heet dat schuilkelders zijn geopend, zodat mensen daar kunnen afkoelen. De kelders werden vijftig jaar geleden gebouwd wegens dreiging van atoombomaanvallen vanuit de Sovjet-Unie. Volgens de weersverwachting duurt de hitte nog tot half augustus, dat is tien dagen langer dan gewoonlijk.