Hof keurt uitlevering aan Turkije goed

Eerder gaf de rechtbank ook al toestemming om de Nederlander aan de Turken over te dragen. De Turken verdenken de Nederlander van de moord op Elyas Mbayed op 22 mei 2014 in de Turkse stad Izmir. De vrouw van Mbayed overleefde de overval, maar ze heeft Ali S. niet gezien.

,,Processen in Turkije duren soms jaren, de gevangenisomstandigheden zijn abominabel, en andere onderdelen van het recht op een eerlijk proces worden vaak met voeten getreden’’, zei Stapert eerder. ,,Turkije is met Rusland een van de landen die hiervoor het meest worden veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.’’

Het vertrouwen van Nederland in de Turkse autoriteiten staat volgens hem in schril contrast met de positie die Nederland inneemt in de Turkse zaak tegen columniste Ebru Umar. ,,Vicepremier Lodewijk Asscher zei vorige week dat hij zich een uitlevering van Umar niet kon voorstellen.''

,,Mijn cliënt loopt kans jarenlang in de gevangenis te moeten wachten tot zijn zaak wordt behandeld. Als hij dan wordt veroordeeld, is het de vraag of Turkije hem in Nederland zijn straf zal laten uitzitten. Ondanks toezeggingen is tot nu toe nog geen enkele veroordeelde Nederlander op die manier teruggekeerd.''

Het hof kijkt daar anders naar en stelt dat de Turkse autoriteiten hebben gegarandeerd dat hij een eventuele celstraf in Nederland mag uitzitten.

Na de uitspraak reageerde Stapert vooral teleurgesteld op het vertrouwen dat het hof hierin heeft. Dat is onterecht, blijkt volgens hem uit de praktijk.