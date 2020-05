Parijse metro te druk om afstand te bewaren

PARIJS - In een aantal metro’s in de regio Parijs is het te druk voor de reizigers om voldoende afstand van elkaar te bewaren. In de treinstellen op de drukste lijnen staan mensen relatief dicht op elkaar, zoals op lijn 13, melden Franse media. Veel Parijzenaars vrezen dat ze niet mee kunnen, omdat er minder metro’s rijden. Hierdoor ontstaat extra drukte. De forenzen dragen wel mondkapjes. Dit is in Frankrijk in het openbaar vervoer verplicht gesteld.