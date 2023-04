NASA-satelliet crasht waarschijnlijk donderdag op aarde

Het gaat om de Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager, ofwel de RHESSI. Het ruimtevaartuig werd voor het eerst gelanceerd in 2002 en observeerde 16 jaar lang zonnevlammen en coronale massa-ejecties, volgens NASA. De satelliet werd in 2018 buiten gebruik gesteld nadat NASA communicatieproblemen had met RHESSI.

NASA en het Amerikaanse ministerie van Defensie voorspellen dat de satelliet op 20 april ’s morgens rond 03:30 uur Nederlandse tijd zal binnenkomen. Experts houden rekening met een speling van ongeveer 16 uur.

Ⓒ ANP / Associated Press

Risico

Waar op aarde de satelliet neer zal komen is niet bekendgemaakt. Verwacht wordt dat het grootste deel zal opbranden bij binnenkomst. Er is echter een kans van ongeveer 1 op 2.467 dat puin van de satelliet iemand op aarde kan raken. NASA noemt dit risico laag, al is het veel hoger dan andere ongewone risico’s waar mensen dagelijks mee worden geconfronteerd. Zo is de kans om door de bliksem worden getroffen bijvoorbeeld 1 op 1.222.000, de kans om door een omvallende boom om het leven te komen 1 op 10.000.000 en de kans om aangereden te worden door een auto is volgens de Centers of Disease Control and Prevention 1 op 4.292.