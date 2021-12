Alle burgemeesters van NL tegen Rutte: ’Er ontstaat moedeloosheid’

Dat schrijven alle burgemeesters van Nederland dinsdag in een brief aan demissionair minister-president Mark Rutte. De burgemeesters vinden al langer dat er een langetermijnstrategie bedacht moet worden voor de omgang met de coronacrisis. „Er ontstaat een zekere moedeloosheid. We moeten met elkaar praten om weer perspectief te zien”, aldus de burgemeesters.

Volgens de burgemeesters moeten coronaregels niet meer alleen gericht zijn op gezondheid en de epidemiologische kant van de zaak. „Het brede welvaartsperspectief is ook belangrijk, gebaseerd op adviezen van de planbureaus.” Haperende delen van het beleid moeten aangepakt worden. Zo moeten de GGD’s piekbestendiger zijn. Wellicht werkt een beloning voor vaccineren en testen. „Verleiden in plaats van aandringen.”

De burgemeesters zijn ook voor het verlengen van de kerstvakantie en het inkorten van de zomervakantie, omdat het virus in de winter actiever is dan in de zomer. Een andere suggestie is het inrichten van coronaziekenhuizen, zodat de druk op de reguliere zorg afneemt. De brief van de burgemeesters is ook ondertekend door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters NGB.