Premium Het beste van De Telegraaf

Liefde voor jubilerende Twingo zit diep: ’kleintje’ van Renault heeft veel aanbidders

Door Sharon Story Kopieer naar clipboard

Dewi van der Laar is maar wat trots op zijn gepimpte zwart-witte Twingo. „Allemaal zelf gemaakt. Niet iedereen vindt ’m misschien mooi, maar ik word er heel blij van.” foto’s Aldo Allessie Ⓒ FOTO’S ALDO ALLESSIE

Amersfoort - Geel, groen, blauw, rood, pimpelpaars en zelfs volledig gepimpte uitvoeringen in speciale kleurencombinaties: op het terrein van het Eemklooster in Amersfoort bevond zich zondag een bonte verzameling Twingo’s. Het kleine autootje van Renault viert dit jaar zijn dertigste verjaardag en is inmiddels iconisch te noemen.