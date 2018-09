'Ik heb gewoon recht op die partneralimentatie!'

'Onbeschrijfelijk pijnlijk' vindt Gullit de ruzie die is ontstaan met zijn ex-vrouw Cristina Pensa over de alimentatie die zij zou moeten ontvangen. In Story vertelt Gullit hoe hij zich ten opzichte van zijn kinderen Quincy (25) en Cheyenne (22) voelde.

"Dit wens ik mijn ergste vijand niet toe. Dat je in de rechtszaal recht tegenover je bloedeigen kinderen staat, met wie het contact altijd goed was, doet heel veel pijn. (..) En dat alles alleen maar omdat hun moeder op die manier alimentatie wil afdwingen."

Volgens VROUW lezeres Patricia een recht dat niet voor niets bij wet geregeld is: "Partneralimentatie moet worden betaald als een van de ex-partners onvoldoende inkomsten heeft om in zijn maar vaker haar levensonderhoud te voorzien."

Zorgen voor de kinderen

"Dus waarom zou ik me schuldig moeten voelen over het feit dat mijn partner een bijdrage levert aan mijn levensonderhoud? Ik heb al die jaren geen carrière kunnen maken en heb dus niet een inkomen waarvan ik kan leven. Zoals ik dat al jaren met hem deed."

"Mijn ex en ik besloten dat hij fulltime zou blijven werken en dat ik de grootste zorgtaak voor de kinderen op me zou nemen. Met name hij vond het belangrijk dat ik als moeder veel thuis was. Ik had een leuke functie bij een bank maar we besloten dat ik de eerste twaalf jaar helemaal niet werkte."