Daar zitten ze, met hun handen tegen hun oren gedrukt

We weten niet goed hoe heftig de ruzie is, maar als deze zodanig is dat een 9-jarig kind 112 belt, belooft dat weinig goeds.

Binnen een paar minuten zijn we ter plaatse en lopen naar het adres toe. Voordat we aankloppen, blijven we even staan om te luisteren of we iets horen. ''Klootzak, kan je nooit eens normaal doen! De kinderen kunnen het ook horen'', hoor ik een vrouw roepen.

Heks

De man antwoordt: ''Vuile hoer, jij gaat met een ander naar bed. Laat ze maar horen wat voor heks hun moeder is.'' Mijn collega en ik kijken elkaar aan. Dieptriest dat de kinderen getuigen moeten zijn van deze ruzie. Mijn collega belt aan. Het geruzie gaat gewoon door. ''Laat hen maar weten wat voor lul hun vader is!''

Ik ben het zat en bonk met een gebalde vuist tegen de deur en roep: ''Politie, direct open doen!'' Het geruzie houdt op. De deur gaat open en we worden binnengelaten. De man begint. Na een jarenlang huwelijk heeft het koppel steeds vaker ruzie. Vandaag is de man erachter gekomen dat zijn vrouw vreemd is gegaan. De vrouw onderbreekt hem: ''Vertel dan ook meteen even dat jij elk weekend dronken achter het stuur zit!''

Vechtscheiding

''Mevrouw, stil!'', antwoord ik. Ik hoor het verhaal van de man verder aan en mijn collega geeft daarna de vrouw het woord. Het is een typisch geval 'aankomende vechtscheiding'. Wat ik eigenlijk veel belangrijker vind, zijn de kinderen. De man en de vrouw hebben een zoon van 9 en een dochter van 6. Ik vraag hen waar ze zijn. De ouders weten het ook niet. ''Goh'', antwoord ik, en loop naar boven om ze te zoeken.

Ik zie dat er een kamerdeur dicht zit. Ik duw deze zachtjes open en zie een beeld wat tot op de dag van vandaag op mijn netvlies gebrand staat...

