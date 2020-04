Verdriet om dood gevonden model Carolien (39)

Donderdagavond kreeg de politie een melding van een reanimatiepoging in Beneden-Leeuwen, een dorp aan de Waal. In de straat Het Ambacht bleek al snel dat de vrouw niet meer te redden was. Een lijkschouwer kon vervolgens geen natuurlijke dood vaststellen, schrijft De Gelderlander.

Na sectie op het lichaam bleek dat het om een misdrijf gaat, meldt de politie.

Zondagavond werd een 41-jarige man uit Beneden-Leeuwen aangehouden. Welke relatie de verdachte tot het slachtoffer heeft, wil de politie niet zeggen. Ook de identiteit van het slachtoffer wordt niet gecommuniceerd, maar volgens meerdere vrienden en kennissen gaat het om Carolien van Eck.

Fotomodel

Van Eck werkte als freelance fotomodel en blogde als stylist. Het bericht dat ze om het leven is gebracht, slaat in als een bom bij vrienden, familie en kennissen. Vrienden en bekenden noemen het ’ongelofelijk’ en zijn ’sprakeloos’. Een van hen deelt op Facebook een foto van een ansichtkaartje dat Carolien pas nog stuurde naar een zorgcentrum in Maurik. Bewoners worden ’sterkte en gezondheid’ gewenst. „Mijn hart huilde vanochtend toen ik jullie kaartje zag hangen tussen al die mooie tekeningen voor de bewoners . Dikke kus hiervoor, waar je ook bent”, stuurt iemand postuum naar Van Eck.

„Veel te jong en altijd zo vol vreugde en levenslust. Wij hebben zoveel mooie dingen meegemaakt samen en die zullen wij nooit vergeten”, deelt een vriendin haar verdriet. „Bedankt daarvoor lieve schat. Je bent een bijzonder en lief mens en we zullen jou nooit vergeten.”